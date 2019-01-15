Два человека пострадали в ДТП на орловской трассе
Одному из них из-за полученных травм понадобилась госпитализация
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Два человека пострадали в ДТП на орловской трассе. Авария произошла в понедельник вечером, 14 января.
62-летний водитель на УАЗе ехал со стороны Курска в направлении Орла. При повороте налево он не уступил дорогу встречному «ВАЗ-211110». Автомобили столкнулись.
- В результате ДТП 36-леняя пассажирка и 35-летний водитель автомобиля ВАЗ получили телесные повреждения. Женищина госпитализирована в ООКБ, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы, один погиб.