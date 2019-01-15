2019-01-15T12:41:22+03:00
Общество

В этом году на Орловщине планируется засеять больше миллиона гектаров земли

В облцентре обсудили подготовку к полевым работам
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
Изменить размер текста:

В грядущем полевом сезоне в Орловской области планируется засеять более миллиона 240 тысяч гектаров земли. Тему подготовки к полевым работам обсудили на совещании в областной администрации накануне, 14 января.

Как отметил руководитель регионального Департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков, под зиму было засеяно больше 441 тысячи гектар. Для проведения весенней полевой компании понадобится больше 80 тысяч тонн семян ярового зерна. В Орловской области будут сажать картофель, зернобобовые и крупяные культуры, кормовые, овощебахчевые.

- Предстоит отремонтировать и провести техническое обслуживание более 5770 тракторов, подготовить 2295 сеялок и посевных комплексов и более 6 тыс. единиц почвообрабатывающих агрегатов. По состоянию на текущую дату отремонтировано 77,7% тракторов, 66,3% почвообрабатывающих агрегатов, 66,5% сеялок и посевных комплексов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24