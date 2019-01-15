В этом году на Орловщине планируется засеять больше миллиона гектаров земли

СЕГОДНЯ 12:41 2019-01-15T12:41:22+03:00

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В грядущем полевом сезоне в Орловской области планируется засеять более миллиона 240 тысяч гектаров земли. Тему подготовки к полевым работам обсудили на совещании в областной администрации накануне, 14 января.

Как отметил руководитель регионального Департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков, под зиму было засеяно больше 441 тысячи гектар. Для проведения весенней полевой компании понадобится больше 80 тысяч тонн семян ярового зерна. В Орловской области будут сажать картофель, зернобобовые и крупяные культуры, кормовые, овощебахчевые.

- Предстоит отремонтировать и провести техническое обслуживание более 5770 тракторов, подготовить 2295 сеялок и посевных комплексов и более 6 тыс. единиц почвообрабатывающих агрегатов. По состоянию на текущую дату отремонтировано 77,7% тракторов, 66,3% почвообрабатывающих агрегатов, 66,5% сеялок и посевных комплексов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.