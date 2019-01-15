СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-15T12:29:00+03:00

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На Орловщине более 5-ти застрявших в снегу машин вытащили спасатели за минувшие сутки. Выезды к местам буксировки автомобилей сотрудники МЧС совершили в вечернее время.

Так, в Орле на улице Московской застрял в снегу грузовик. Еще два крупногабаритных автомобиля перекрыли проезжую часть дороги в переулке Южном. Микроавтобус «Хендай» отбуксировали спасатели на трассе «Орел-Тамбов», автомобиль «Нива» - в деревне Хитрово Залегощенского района.

- В одном из случаев спасателям пришлось вытягивать из снега автомобиль скорой помощи в СНТ «Коммунальник-3» в Орле, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 20 раз, из них 5 выездов – на ликвидацию возгораний и 15 – на различные происшествия.