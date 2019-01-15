Под Орлом легковушка влетела в КАМАЗ с бетономешалкой

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-15T11:42:33+03:00

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Накануне утром, 14 января, на автодороге «Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы» произошло ДТП. 29-летний водитель автомобиля «Лада Приора» на 42-м километре трассы не справился с управлением и влетел в КАМАЗ с бетономешалкой. Грузовик ехал по встречной полосе.

- В результате аварии водитель автомобиля «Лада» с телесными повреждениями доставлен в Кромскую ЦРБ. Не госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы, один погиб.