2019-01-15T11:42:33+03:00
Происшествия

Под Орлом легковушка влетела в КАМАЗ с бетономешалкой

Травмы получил виновный в ДТП водитель
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Накануне утром, 14 января, на автодороге «Глазуновка-Тросна-Богородское-Кромы» произошло ДТП. 29-летний водитель автомобиля «Лада Приора» на 42-м километре трассы не справился с управлением и влетел в КАМАЗ с бетономешалкой. Грузовик ехал по встречной полосе.

- В результате аварии водитель автомобиля «Лада» с телесными повреждениями доставлен в Кромскую ЦРБ. Не госпитализирован, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 24 ДТП, в результате которых 4 человека получили травмы, один погиб.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неисправность печи стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области
Под Орлом сгорела легковушка "ЗАЗ"
На трассе под Орлом в двойном ДТП погибла женщина-пешеход
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с главой РЖД
Активисты ОНФ: ситуация с уборкой снега в Ливнах оказалась такой же неутешительной, как и в Орле
В одном из ночных баров Мценска задержали агрессивного мужчину с оружием
В Орле маршрутка врезалась в столб
Собственник плотины на реке Любовша в Орловской области заплатит круглую сумму за причиненный водным ресурсам ущерб
На Орловщине стоимость продовольственных товаров на ярмарках ниже, чем в магазинах
Орловец украл велосипед у своего работодателя из подсобки в подъезде
Жилинспекция проверит крыши и дворы многоквартирных домов в Орле
Орловцы массово жалуются на неубранный снег и огромные сосульки
Полицейские рассказали орловцам как предотвратить преступления
К февралю в маршрутках Орла появится возможность безналичного расчета
В Орле работает выставка об истории денег в России
Улицу Пролетарская гора перекроют в Орле с 18 по 20 января
В орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново откроется новая экспозиция
Более трех застрявших машин отбуксировали спасатели в Орловской области
В Орле мужчина хранил в съемной квартире более полкило героина
На выходных орловские огнеборцы тушили автомобили дважды