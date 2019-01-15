2019-01-15T11:43:15+03:00
Происшествия

Неисправность печи стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области

К счастью, из-за возгорания никто не пострадал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Неисправность печи стала причиной пожара в жилом доме в Орловской областиНеисправность печи стала причиной пожара в жилом доме в Орловской областиФото: Архив "КП"
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Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Кудиново Должанского района Орловской области поступило на телефон спасательной службы минувшим вечером, 14 января. По предположению специалистов, причиной возгорания стала неисправность печи.

- В помещении кухни в потолочном перекрытии, в месте соприкосновения с дымоходом печи, образовался прогар, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 20 раз, из них 5 выездов – на ликвидацию возгораний и 15 – на различные происшествия.

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