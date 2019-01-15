Под Орлом сгорела легковушка "ЗАЗ"

СЕГОДНЯ 11:07 2019-01-15T11:43:23+03:00

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Легковой автомобиль «ЗАЗ» загорелся под Орлом минувшим утром, 14 января. ЧП произошло вблизи села Фатнево Болховского района.

- В результате пожара легковушка выгорела по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, из-за пожара никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 20 раз, из них 5 выездов – на ликвидацию возгораний и 15 – на различные происшествия.