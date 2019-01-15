Под Орлом сгорела легковушка "ЗАЗ"
Огнем автомобиль повредило по всей площади
Под Орлом сгорела легковушка "ЗАЗ"Фото: Архив "КП"
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Легковой автомобиль «ЗАЗ» загорелся под Орлом минувшим утром, 14 января. ЧП произошло вблизи села Фатнево Болховского района.
- В результате пожара легковушка выгорела по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, из-за пожара никто не пострадал.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 20 раз, из них 5 выездов – на ликвидацию возгораний и 15 – на различные происшествия.