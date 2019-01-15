На трассе под Орлом в двойном ДТП погибла женщина-пешеход

СЕГОДНЯ 10:50 2019-01-15T10:51:06+03:00

Она попала под колеса двух иномарок

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Трагическое ДТП случилось в минувший понедельник, 14 января, на трассе под Орлом. Автоледи за рулем иномарки сбила находившуюся на проезжей части женщину, пешехода погибла на месте аварии.

Все произошло на трассе «Орел-Тамбов» около половины шестого вечера. 31-летняя водитель за рулем иномарки «Хендай Гетц» двигалась со стороны районного центра Ливны в направлении Орла.

- В ра йоне 17 километра она допустила наезд на 49-летнюю пешехода-женщину, которая находилась на проезжей части дороги, с последующим наездом на пешехода автомобиля «Шевроле-Лачетти», который следовал по автодороге «Орел-Тамбов№ со стороны Орла в направлении Ливен, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Шансов выжить у женщины не было. Она скончалась до приезда медиков.