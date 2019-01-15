2019-01-15T10:51:06+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом в двойном ДТП погибла женщина-пешеход

Она попала под колеса двух иномарок
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

Трагическое ДТП случилось в минувший понедельник, 14 января, на трассе под Орлом. Автоледи за рулем иномарки сбила находившуюся на проезжей части женщину, пешехода погибла на месте аварии.

Все произошло на трассе «Орел-Тамбов» около половины шестого вечера. 31-летняя водитель за рулем иномарки «Хендай Гетц» двигалась со стороны районного центра Ливны в направлении Орла.

- В ра йоне 17 километра она допустила наезд на 49-летнюю пешехода-женщину, которая находилась на проезжей части дороги, с последующим наездом на пешехода автомобиля «Шевроле-Лачетти», который следовал по автодороге «Орел-Тамбов№ со стороны Орла в направлении Ливен, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Шансов выжить у женщины не было. Она скончалась до приезда медиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Орлом легковушка влетела в КАМАЗ с бетономешалкой
Неисправность печи стала причиной пожара в жилом доме в Орловской области
Под Орлом сгорела легковушка "ЗАЗ"
Сбербанк запустил акцию по брокерскому обслуживанию «Инвестируй выгодно»
Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с главой РЖД
Активисты ОНФ: ситуация с уборкой снега в Ливнах оказалась такой же неутешительной, как и в Орле
В одном из ночных баров Мценска задержали агрессивного мужчину с оружием
В Орле маршрутка врезалась в столб
Собственник плотины на реке Любовша в Орловской области заплатит круглую сумму за причиненный водным ресурсам ущерб
На Орловщине стоимость продовольственных товаров на ярмарках ниже, чем в магазинах
Орловец украл велосипед у своего работодателя из подсобки в подъезде
Жилинспекция проверит крыши и дворы многоквартирных домов в Орле
Орловцы массово жалуются на неубранный снег и огромные сосульки
Полицейские рассказали орловцам как предотвратить преступления
К февралю в маршрутках Орла появится возможность безналичного расчета
В Орле работает выставка об истории денег в России
Улицу Пролетарская гора перекроют в Орле с 18 по 20 января
В орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново откроется новая экспозиция
Более трех застрявших машин отбуксировали спасатели в Орловской области
В Орле мужчина хранил в съемной квартире более полкило героина
На выходных орловские огнеборцы тушили автомобили дважды