2019-01-15T11:43:31+03:00
Общество

Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с главой РЖД

На повестку дня были вынесены вопросы о реконструкции железнодорожного вокзала в Орле и о возможных инвестиционных проектах
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото со страницы Андрея Клычкова в соцсетяхФото со страницы Андрея Клычкова в соцсетях
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Накануне в столице Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с главой РЖДОлегом Белозёровым. На повестку встречи были вынесены вопросы о реконструкции железнодорожного вокзала в Орле и о возможных инвестиционных проектах.

- Мы поговорили об инвестиционном потенциале Орловской области в части размещения на территории региона транспортно-логистического центра, обеспечения локомотивным маневренным составом. Мы также обсудили важный вопрос сотрудничества РЖД и «Мценского литейного завода» по обеспечению выполнения контракта на закупку анкерно-рельсовых скреплений, - рассказал Андрей Клычков на своей официальной странице в социальных сетях.

По словам главы орловского региона, по всем вопросам были достигнуты договоренности и взаимопонимание, а также намечены пути взаимного сотрудничества.

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