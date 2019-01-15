2019-01-15T11:43:38+03:00
Общество

Активисты ОНФ: ситуация с уборкой снега в Ливнах оказалась такой же неутешительной, как и в Орле

Общественники проверили работу коммунальных служб по уборке от снега улиц, остановок и парков
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Активисты ОНФ провели мониторинг качества уборки снега в Ливнах. По словам общественников, ситуация с уборкой снега в городе оказалась такой же неутешительной, как и в Орле.

- Центральные улицы не убираются, не очищаются должным образом тротуары. Помимо этого, местные жители отмечают, что плохо идет уборка снега в парках, - рассказали «КП» в пресс-службе ОНФ по Орловской области.

Активисты пояснили, что плохо очищены проезжие части по улицам Дзержинского, Дружбы народов, Свердлова, Максима Горького, а также по улице Ленина. Из-за нечищеных дорог проезжая часть сужается, возрастает вероятность возникновения ДТП. А на домах по улицам Капитана Филиппова, Победы, Селищева, Орловская и Ямская не сбивается наледь.

Напомним, 4 января в Орле из-за падения ледяной глыбы с крыши дома по улице Игнатова погибла женщина. Ввиду этого, общественники продолжают настаивать на необходимости усиления работ УК по борьбе с наледью.

- Мы призываем власти Орла усилить контроль за выполнением данных работ. Аналогичные действия необходимо провести и властям города Ливны, где горожане выражают обеспокоенность ситуацией с образованием наледи на крышах, - подчеркнули активисты.

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