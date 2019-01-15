В одном из ночных баров Мценска задержали агрессивного мужчину с оружием
Он устроил дебош, угрожая посетителям похожим на пистолет предметом
В одном из ночных баров Мценска задержали агрессивного мужчину с оружиемФото: Архив "КП"
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В одном из ночных баров Мценска орловские росгвардейцы задержали агрессивного мужчину с оружием. Инцидент произошел ночью в районе Текмаша. Конфликт завязал 37-летний столичный житель. Он устроил дебош, угрожая посетителям похожим на пистолет предметом.
- Группа захвата, прибыв на место происшествия, в считанные минуты задержала и изъяла подозрительный предмет у правонарушителя. Во время действий силовиков никто не пострадал, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.
Мужчину передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства.