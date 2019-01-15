СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-15T08:38:45+03:00

По предварительным данным, один пассажир пострадал

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Сегодня утром, 15 января, в Орле маршрутка врезалась в столб. По предварительной информации, один человек пострадал.

Авария произошла в Советском районе города. Около восьми часов водитель за рулем микроавтобуса "Пежо" двигался по улице Тургенева областного центра.

Фото: УМВД России по Орловской области

В какой-то момент мужчина потерял контроль над пассажирским транспортом и микроавтобус врезался в световую опору.

- По предварительным данным пострадал пассажир маршрутки. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД УМВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.