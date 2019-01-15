В Орле маршрутка врезалась в столб
Сегодня утром, 15 января, в Орле маршрутка врезалась в столб. По предварительной информации, один человек пострадал.
Авария произошла в Советском районе города. Около восьми часов водитель за рулем микроавтобуса "Пежо" двигался по улице Тургенева областного центра.
Фото: УМВД России по Орловской области
В какой-то момент мужчина потерял контроль над пассажирским транспортом и микроавтобус врезался в световую опору.
- По предварительным данным пострадал пассажир маршрутки. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД УМВД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.