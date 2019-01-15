2019-01-15T11:43:59+03:00
Общество

Собственник плотины на реке Любовша в Орловской области заплатит круглую сумму за причиненный водным ресурсам ущерб

Из-за небезопасной эксплуатации сооружения уровень воды в водоеме снизился
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Собственник плотины на реке Любовша в Орловской области заплатит круглую сумму за причиненный водным ресурсам ущербСобственник плотины на реке Любовша в Орловской области заплатит круглую сумму за причиненный водным ресурсам ущербФото: Архив "КП"
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Собственник плотины на реке Любовша в деревне Михайловка Орловской области заплатит круглую сумму за причиненный водным ресурсам ущерб. Из-за небезопасной эксплуатации сооружения уровень воды в водоеме снизился, а саму конструкцию пришлось демонтировать.

Проверку состояния плотины провела Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. В результате нарушений ухудшились условия среды обитания рыб. По заключению ихтиологической экспертизы, сумма ущерба составила более 82 тысяч рублей.

- В суд был направлен иск о взыскании причиненного ущерба с собственника пруда. Суд требования удовлетворил в полном объеме. Решение вступило в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

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