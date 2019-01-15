2019-01-15T11:44:07+03:00
Общество

На Орловщине стоимость продовольственных товаров на ярмарках ниже, чем в магазинах

Продукты питания продаются с минимальной наценкой
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине стоимость продовольственных товаров на ярмарках ниже, чем в магазинахНа Орловщине стоимость продовольственных товаров на ярмарках ниже, чем в магазинахФото: Архив "КП"
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На Орловщине стоимость продовольственных товаров на ярмарках ниже, чем в магазинах на 13,6 %. Ценовой вопрос на продукты питания обсудили чиновники в понедельник, 14 января, на минувшем аппаратном совещании в областной администрации.

Отметим, сейчас в Орловской области число ярмарочных площадок достигло 67-ми. Продукты питания там продаются с минимальной наценкой.

- В рейтинге цен на социально значимые продукты питания Орловская область находится на 1 месте по ЦФО по наименьшей стоимости на пшено, на 2 месте – на хлеб из пшеничной муки, на 4 месте – на хлеб из ржаной муки, на 5 месте – на молоко, на 6 месте – на яблоки, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

В свою очередь, стоимость набора товаров первой необходимости в конце декабря 2018 года составила 3337,1 рубля. Цены на ржаной хлеб и черный чай не изменились. Подешевели сливочное масло и яблоки. Незначительно увеличилась стоимость сахара, мяса, молока, соли, пшеничной муки и хлеба, гречки, пшена, подсолнечного масла, риса, замороженной рыбы.

Сезонно подорожали морковь, картофель, лук и капуста. Увеличилась стоимость куриных яиц.

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