СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-14T17:52:42+03:00

Орловец украл велосипед у своего работодателя из подсобки в подъезде Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

На днях в Орле полицейские раскрыли кражу велосипеда. Двухколесный транспорт местный житель хранил в подсобке подъезда. О том, что велосипед пропал мужчина узнал по взломанному замку.

Когда стражи порядка прибыли на место для осмотра, они обнаружили на снегу следы шин велосипеда. Они и привели полицейских к одному из домов на соседней улице.

Похитителем велосипеда оказался 45-летний орловец, которого несколько месяцев назад мужчина нанял делать ремонт. Орловец рассказал, что у своего работодателя забыл инструмент и решил его забрать. В квартире ему никто не открыл. Мужчина вспомнил про подсобку, которой владел его работодатель и заглянул туда. В помещении он нашел велосипед и решил забрать его себе.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.