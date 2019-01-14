СЕГОДНЯ 17:26 2019-01-14T17:26:48+03:00

Жилинспекция проверит крыши и дворы многоквартирных домов в Орле Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Жилинспекция проверит крыши и дворы многоквартирных домов в Орле. Выездные рейды управление проведет до конца недели.

- В период с 14 по 18 января Управление государственной жилищной инспекции Орловской области проинспектирет работу шести управляющих компаний - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

На предмет уборки наледи с крыш домов и расчистке домов с 14 по 18 января будут проверены следующие УК: ОАО «Орелжилэксплуатация», ООО «Перспектива» и ООО «Жилкооперация»; 15 января - ОАО «Жилсервис» города Ливны; с 17 по 18 января - ТСЖ «Зарница»; 18 января - ООО «ЖИЛ-центр».