Орловцы массово жалуются на неубранный снег и огромные сосульки
Больше 300 предписаний и 8 протоколов об административных правонарушениях выдано в Орле управляющим компаниям и хозяйствующим субъектам за некачественную уборку снега и наледи. Такие цифры, актуальные по состоянию на 14 января, были озвучены на сегодняшнем совещании в облправительстве.
Многоэтажные сосулькиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
На расчищенные спустя рукава снег и угрожающие сосульки горожане жалуются массово во все инстанции. Нынешней зимой только ленивый мог не заметить, что уборка города не задалась. Власти уверяют: контроль есть, делается все возможное.
Как быть людям с ограниченными возможностями здоровья?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- По поручению Губернатора Орловской области вопрос содержания городских и областных дорог, внутридворовых территорий находится на постоянном контроле органов исполнительной государственной власти региона и местного самоуправления, - отметил на совещании Вадим Соколов, первый заместитель главы региона.
«КП» следит за ситуацией.
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