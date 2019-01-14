Орловцы массово жалуются на неубранный снег и огромные сосульки

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-14T16:31:30+03:00

Больше 300 предписаний было выдано управляющим компаниям и хозсубъектам за халатное отношение к зимней уборке [фото]

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Больше 300 предписаний и 8 протоколов об административных правонарушениях выдано в Орле управляющим компаниям и хозяйствующим субъектам за некачественную уборку снега и наледи. Такие цифры, актуальные по состоянию на 14 января, были озвучены на сегодняшнем совещании в облправительстве.

Многоэтажные сосулькиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На расчищенные спустя рукава снег и угрожающие сосульки горожане жалуются массово во все инстанции. Нынешней зимой только ленивый мог не заметить, что уборка города не задалась. Власти уверяют: контроль есть, делается все возможное.

Как быть людям с ограниченными возможностями здоровья?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- По поручению Губернатора Орловской области вопрос содержания городских и областных дорог, внутридворовых территорий находится на постоянном контроле органов исполнительной государственной власти региона и местного самоуправления, - отметил на совещании Вадим Соколов, первый заместитель главы региона.

«КП» следит за ситуацией.

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