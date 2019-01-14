СЕГОДНЯ 16:26 2019-01-14T16:26:26+03:00

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Полицейские рассказали орловцам как предотвратить преступления. По словам правоохранителей, соблюдение ряда простых рекомендаций позволит более надежно сохранить имущество.

Так, стражи порядка рекомендуют не оставлять в салоне автомобиля личные вещи, которые могут привлечь внимание преступников, не оставлять открытыми двери и окна в машине, а также включать сигнализацию. Внимание орловцев полицейские просят обратить на места стоянки транспорта. Лучше оставить машину там, где есть освещение и видеонаблюдение.

Что касается преступности в магазинах, персоналу следует по возможности не выставлять дорогие товары близко к выходу из магазина. Правоохранители отмечают, если магазин посетила группа покупателей, которые пытаются устроить скандал, нельзя покидать рабочих мест и оставлять открытыми кассы. Кроме того, необходимо обращать внимание на посетителей в мешковатой одежде, которые хаотично бродят по торговому залу.

- Проведенный анализ оперативной обстановки показал, что большая часть краж из автотранспорта и магазинов были совершены на улицах Северного района Орла. В их числе Московское шоссе, улицы Маринченко, Михалицина, Раздольная, Металлургов, в переулках Матроса Силякова и Межевом, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.