К февралю в маршрутках Орла появится возможность безналичного расчета

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-14T16:10:46+03:00

Цена за поездку при такой оплате будет ниже, чем при оплате наличными

Изменить размер текста: A A

В Орле к 1-му февраля во всех автобусах, которые обслуживают муниципальные маршруты, появятся устройства для оплаты поездок безналичным расчетом. При этом стоимость оплаты безналом останется на прежнем уровне – 17 рублей, а вот за наличные прокатиться один раз в маршрутке обойдется дороже – стоимость поднимется до 20 рублей с начала следующего месяца.

Тема обсуждалась сегодня, 14 января, на совещании с участием перевозчиков в городской администрации. Стало известно, что в общей сложности к 1-му февраля в автобусах должно появиться порядка 400 валидаторов (70 из них уже были введены в эксплуатацию прошлой осенью).

- Также с 1 февраля будет установлена льгота в виде пониженного тарифа на электронные проездные билеты длительного пользования сроком действия 31 календарный день для проезда на всех видах пассажирского транспорта по муниципальным маршрутам. Стоимость их составит 450 рублей, номинал - не более 50 поездок, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.