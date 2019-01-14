В Орле работает выставка об истории денег в России

СЕГОДНЯ 14:59 2019-01-14T14:59:41+03:00

В экспозиции представлены полторы тысячи подлинных экспонатов от времен Дмитрия Донского до наших дней

Изменить размер текста: A A

В Орле продолжает работу выставка об истории денег в России. Посмотреть уникальное собрание сможет каждый желающий в Областном выставочном центре.

- В экспозиции полторы тысячи подлинных экспонатов от времен Дмитрия Донского до наших дней. По количеству денег гражданской войны, выставка превосходит любой музей мира. Все экспонаты снабжены пояснениями, поэтому даже человек далекий от банковского дела, может изучить историю самостоятельно, - рассказали «КП» организаторы.

Выставка продлится до 3 марта.

Адрес: улица Салтыкова-Щедрина, 33.