2019-01-14T14:32:40+03:00
Общество

Улицу Пролетарская гора перекроют в Орле с 18 по 20 января

Движение и парковка транспорта будут запрещены
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Улицу Пролетарская гора перекроют в Орле с 18 по 20 январяУлицу Пролетарская гора перекроют в Орле с 18 по 20 январяФото: Архив "КП"
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Улицу Пролетарская гора перекроют в Орле с 18 по 20 января. Движение и парковка транспорта по этому участку будут запрещены. Временные ограничения будут действовать для автовладельцев на период проведения в Орле мероприятий, посвященных празднованию Крещения Господня.

- С 18:00 18 января до 21:00 20 января ограничение стоянки и движения транспортных средств будут действовать по улице Пролетарская гора от дома № 1 по улице Пролетарская гора до дома № 28 по улице Максима Горького, - сообщили «КП» в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Орле купель на Крещение оборудуют на реке Ока. Она появится в районе Центральной спасательной станции. Купель будет открыта с 6 часов вечера 18 января до полуночи 20 января. Купание в других водоемах Орла будет запрещено.

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