2019-01-14T14:21:06+03:00
Звезды

В орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново откроется новая экспозиция

На ней представят редкие иллюстрации к произведениям Тургенева
Наталья Меркулова
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Начинает работу выставка «В сокровищницу русской литературы»Начинает работу выставка «В сокровищницу русской литературы»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В воскресенье, 20 января в выставочном зале музея-заповедника начинает работу выставка «В сокровищницу русской литературы».

На ней будут представлены более 70 оригинальных рисунков и автолитографий к произведениям Ивана Тургенева.

- Впервые будут экспонироваться работы Петра Соколова к циклу рассказов «Записки охотника». Отдельного внимания заслуживают эскизы декораций интерьеров к кинофильму «Ася», режиссера Александра Ивановского, выполненные известным театральным художником Альмедингеном, - рассказали «КП» организаторы.

Также на выставке будет представлена книжная графика Агина, Ватагина, Кустодиева, иллюстрации Боровского, Домогацкого, Рудаков, Устинов и других.

КОГДА? ГДЕ?

20 января

Мценский район, село Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, д. 3

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