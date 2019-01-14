В орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново откроется новая экспозиция
В воскресенье, 20 января в выставочном зале музея-заповедника начинает работу выставка «В сокровищницу русской литературы».
На ней будут представлены более 70 оригинальных рисунков и автолитографий к произведениям Ивана Тургенева.
- Впервые будут экспонироваться работы Петра Соколова к циклу рассказов «Записки охотника». Отдельного внимания заслуживают эскизы декораций интерьеров к кинофильму «Ася», режиссера Александра Ивановского, выполненные известным театральным художником Альмедингеном, - рассказали «КП» организаторы.
Также на выставке будет представлена книжная графика Агина, Ватагина, Кустодиева, иллюстрации Боровского, Домогацкого, Рудаков, Устинов и других.
КОГДА? ГДЕ?
20 января
Мценский район, село Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, д. 3