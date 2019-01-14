СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-14T13:35:27+03:00

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Более трех застрявших машин отбуксировали спасатели в Орловской области. Со снежной стихией сотрудники МЧС боролись в минувшие выходные, 12 и 13 января.

- В трех орловских поселках в снегу застряли автомобиль «Нисан Икстрэйл» и «Ивеко», а также грузовик «Скания». В селе «Спасское-Лутовиново» спасатели отбуксировали застрявший «ВАЗ-2114», - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 33 раза, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия.