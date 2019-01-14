2019-01-14T13:09:48+03:00
Происшествия

В Орле мужчина хранил в съемной квартире более полкило героина

Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле полицейские во время оперативных мероприятий с поличным задержали 25-летнего парня с двадцатью свертками наркотика. По результатам проведенной экспертизы содержимым мелких пакетов оказался героин весом более 47 граммов.

- В отношении мужчины Следственной частью Следственного Управления регионального УМВД было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Мужчину заключили под стражу. Позже во время обыска съемной квартиры молодого человека, стражи порядка обнаружили еще два свертка с запрещенным веществом. Исследование показало, что в пакетах также хранился героин. Его общий вес составил 527,5 граммов.

Фото: УМВД России по Орловской области

Фото: УМВД России по Орловской области

По результатам обыска в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело. Теперь преступнику грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Следствие продолжается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улицу Пролетарская гора перекроют в Орле с 18 по 20 января
В орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново откроется новая экспозиция
Более трех застрявших машин отбуксировали спасатели в Орловской области
На выходных орловские огнеборцы тушили автомобили дважды
Орловцев попросили убрать автомобили из межквартальных проездов
Старый Новый год проводили орловцы в минувшее воскресенье
Во Мценске парень на иномарке сбил пешехода
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
Акцию «Студенческий десант» проведут полицейские для учащихся орловских вузов
Сегодня Орел от снега убирает 21 машина
Орловских пожарных поблагодарили за спасенный дом
«Свет Рождественской звезды»: в Орле состоится итоговый концерт благотворительной акции
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года
В Орле стартовал прием заявок на участие в театральном фестивале «Крылья Победы»
В Орле пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе
В Орле ожидается оттепель
Рабочая группа «Губернаторского контроля» проследила за уборкой наледи с многоквартирных домов в Орле
Во время прогулки по набережной орловчанку ограбил неизвестный
Губернаторские стипендии получат 10 орловских художников в 2019 году
Орловские активисты выступили за оперативное восстановление обрушившегося памятника Поликарпову в Ливнах
В Орловском музыкальном колледже пройдет концерт памяти педагога Аллы Дубинской
Стали известны имена лучших врачей Орловщины
На Орловщине утвердили региональный проект по поддержке фермеров
Выставку работ брянских фотографов орловцы увидят в краеведческом музее