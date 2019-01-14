В Орле мужчина хранил в съемной квартире более полкило героина

СЕГОДНЯ 13:09 2019-01-14T13:09:48+03:00

Ему грозит от 10 до 20 лет тюрьмы

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В Орле полицейские во время оперативных мероприятий с поличным задержали 25-летнего парня с двадцатью свертками наркотика. По результатам проведенной экспертизы содержимым мелких пакетов оказался героин весом более 47 граммов.

- В отношении мужчины Следственной частью Следственного Управления регионального УМВД было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), - рассказала «КП» Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД России по Орловской области.

Мужчину заключили под стражу. Позже во время обыска съемной квартиры молодого человека, стражи порядка обнаружили еще два свертка с запрещенным веществом. Исследование показало, что в пакетах также хранился героин. Его общий вес составил 527,5 граммов.

Фото: УМВД России по Орловской области

По результатам обыска в отношении мужчины возбудили еще одно уголовное дело. Теперь преступнику грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

Следствие продолжается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.