На выходных орловские огнеборцы тушили автомобили дважды
В минувшую субботу, 12 января, орловские спасатели тушили автомобили дважды. Оба ЧП произошли утром.
Так, первый вызов поступил с переулка Прядильного в Орле. Там загорелся «ВАЗ-2105». К моменту прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем.
- В результате пожара салон автомобиля полностью выгорел. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Второй случай возгорания автомобиля произошел в поселке Шаблыкино. На улице Шурупова полыхала иномарка «Ауди 80». Огонь повредил моторный отсек машины, салон не пострадал.
К счастью, в результате обоих ЧП никто не пострадал.
Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 33 раза, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия.