2019-01-14T12:37:56+03:00
Происшествия

На выходных орловские огнеборцы тушили автомобили дважды

К счастью, из-за возгораний никто не пострадал
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На выходных орловские спасатели тушили автомобили дваждыНа выходных орловские спасатели тушили автомобили дважды
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В минувшую субботу, 12 января, орловские спасатели тушили автомобили дважды. Оба ЧП произошли утром.

Так, первый вызов поступил с переулка Прядильного в Орле. Там загорелся «ВАЗ-2105». К моменту прибытия пожарных автомобиль горел открытым пламенем.

- В результате пожара салон автомобиля полностью выгорел. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Второй случай возгорания автомобиля произошел в поселке Шаблыкино. На улице Шурупова полыхала иномарка «Ауди 80». Огонь повредил моторный отсек машины, салон не пострадал.

К счастью, в результате обоих ЧП никто не пострадал.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 33 раза, из них 11 выездов на ликвидацию возгораний и 22 – на различные происшествия.

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