Орловцев попросили убрать автомобили из межквартальных проездов

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-14T12:18:31+03:00

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В Орле опубликован свежий график уборки от снега межквартальных проездов к многоэтажкам. Горожан просят ознакомиться с ним и не оставлять в указанные дни автомобили, чтобы те не мешали работе спецтехники.

- Горожан убедительно просят не оставлять транспортные средства на территориях, которые указаны в перечне. Это позволит провести очистку от снега более оперативно и качественно, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.

Отметим, что за очистку улично-дорожной сети, в том числе межквартальных проездов, отвечает «Спецавтобаза» а вот за вывоз снега из дворов, очистку наледи с крыш и козырьков многоэтажек — управляющие компании.

График уборки здесь.