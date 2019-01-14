Орловцев попросили убрать автомобили из межквартальных проездов
В Орле опубликован свежий график уборки от снега межквартальных проездов к многоэтажкам. Горожан просят ознакомиться с ним и не оставлять в указанные дни автомобили, чтобы те не мешали работе спецтехники.
- Горожан убедительно просят не оставлять транспортные средства на территориях, которые указаны в перечне. Это позволит провести очистку от снега более оперативно и качественно, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.
Отметим, что за очистку улично-дорожной сети, в том числе межквартальных проездов, отвечает «Спецавтобаза» а вот за вывоз снега из дворов, очистку наледи с крыш и козырьков многоэтажек — управляющие компании.
График уборки здесь.