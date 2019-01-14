Старый Новый год проводили орловцы в минувшее воскресенье

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-14T12:23:17+03:00

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В минувшее воскресенье, 13 декабря, орловцы проводили Старый Новый год. Народные гуляния в честь празднования прошли на центральной площади Ленина в Орле.

Гостей праздника развлекал городской ансамбль «Славица». Артисты порадовали орловцев своими хореографическими и вокальными номерами. В ярмарочных домиках горожане угощались русскими блюдами, горячими напитками и сладостями, работали лавки с сувенирами.

Фото с сайта городской администрации

Напомним, воскресенье 13 января стало последним днем работы ярмарки. В этом году она расположилась в Орле на площади Ленина, возле гостиницы «Салют», кинотеатра «Победа» и у входа в Городской парк.

Каток на площади продолжает свою работу. Со своим спортинвентарем горожане могут покататься бесплатно. Предусмотрена и аренда коньков. Их стоимость на один час и 40 минут катания для детей составляет 100 рублей, для взрослых – 150.