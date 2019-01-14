2019-01-14T11:42:36+03:00
Происшествия

Во Мценске парень на иномарке сбил пешехода

Автомобиль сдавал назад
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В городе Мценск Орловской области водитель на иномарке сбил пешехода. ДТП случилось, когда автомобиль сдавал назад.

Авария произошла накануне, 13 января, в шестом часу вечера. 22-летний парень за рулем легковушки «Хонда Цивик» двигался по парковке в районе улицы Тургенева райцентра. Он не заметил стоящего пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил травмы, доставлен в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловщины было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, получившим травмы.

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