Во Мценске парень на иномарке сбил пешехода

СЕГОДНЯ 11:42 2019-01-14T11:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Мценск Орловской области водитель на иномарке сбил пешехода. ДТП случилось, когда автомобиль сдавал назад.

Авария произошла накануне, 13 января, в шестом часу вечера. 22-летний парень за рулем легковушки «Хонда Цивик» двигался по парковке в районе улицы Тургенева райцентра. Он не заметил стоящего пешехода.

- В результате ДТП пешеход получил травмы, доставлен в медицинское учреждение, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловщины было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, получившим травмы.