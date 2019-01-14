2019-01-14T11:37:35+03:00
Общество

Акцию «Студенческий десант» проведут полицейские для учащихся орловских вузов

Для молодых людей будут организованы стажировки в разных подразделениях полиции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Акцию «Студенческий десант» проведут полицейские для учащихся орловских вузовАкцию «Студенческий десант» проведут полицейские для учащихся орловских вузовФото: Архив "КП"
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Всероссийскую ведомственную акцию «Студенческий десант» проведут полицейские для учащихся орловских вузов. Она стартует уже с этой недели в региональном УМВД.

Правоохранители приготовили для студентов целый ряд интересных познавательных мероприятий ко Дню студенчества. Для молодых людей будут организованы стажировки в разных подразделениях полиции.

- Студенты смогут познакомиться с работой ГИБДД, патрульно-постовой службы, Кавалерийского взвода, силового подразделения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД. Молодые люди смогут также попробовать себя в качестве помощников полицейских, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Кроме того, участники «Студенческого десанта» посетят Музей регионального УМВД и проверят свои знания российского законодательства на правовой викторине.

Подробную информацию об акции и о ходе мероприятий можно будет узнать на официальном сайте УМВД и в официальных группах ведомства в социальных сетях.

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