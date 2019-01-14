Сегодня Орел от снега убирает 21 машина

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-14T10:43:27+03:00

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В Орле озвучили информацию о сегодняшней, 14 января, уборке улиц от снега. По сообщению «Спецавтобазы», город убирает 21 коммунальная машина, а в ручном режиме трудятся 70 человек.

- На уборку города вышли 9 КДМ, 2 самосвала, фронтальный погрузчик, 6 тракторов, один «вилли» и 2 автогрейдера, всего 21 единица техники, - приводят информацию «Спецавтобазы» в пресс-службе администрации Орла.

Ночью же со снегом боролись 20 единиц техники. Что касается пескосоляной смеси, то ее за сутки на дороги было высыпано больше 50 тонн, снега вывезено 720 кубометров.