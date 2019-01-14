СЕГОДНЯ 10:36 2019-01-14T11:17:29+03:00

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Орловских пожарных поблагодарили за спасенный дом в селе Высокое Шаблыкинского района. ЧП произошло еще в декабре 2018 года. Тогда днем загорелась хозпостройка.

Кмоменту прибытия спасателей постройка горела изнутри. Огонь мог распространиться на жилой дом.

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В результате хозпостройка выгорела изнутри на площади 70 квадратных метров. Рядом стоящий жилой дом от уничтожения огнем был спасен.

- Обратившаяся в Главное управление женщина отметила, что спасатели сработали очень оперативно и своевременно. Она выразила благодарность и уважение сотрудникам пожарной охраны за помощь и профессиональную подготовку, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.