Орловских пожарных поблагодарили за спасенный дом
Орловских пожарных поблагодарили за спасенный дом в селе Высокое Шаблыкинского района. ЧП произошло еще в декабре 2018 года. Тогда днем загорелась хозпостройка.
Кмоменту прибытия спасателей постройка горела изнутри. Огонь мог распространиться на жилой дом.
Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. В результате хозпостройка выгорела изнутри на площади 70 квадратных метров. Рядом стоящий жилой дом от уничтожения огнем был спасен.
- Обратившаяся в Главное управление женщина отметила, что спасатели сработали очень оперативно и своевременно. Она выразила благодарность и уважение сотрудникам пожарной охраны за помощь и профессиональную подготовку, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.