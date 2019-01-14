2019-01-14T10:35:58+03:00
Общество

«Свет Рождественской звезды»: в Орле состоится итоговый концерт благотворительной акции

В этом году она направлена на помощь воспитанникам организации «Орловские родники»
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии ОрлаФото: пресс-служба мэрии Орла
Изменить размер текста:

Завтра, 15 января, в Орле состоится итоговый концерт ежегодной благотворительной акции «Свет Рождественской звезды». В этом году она призвана помочь воспитанникам общественной организации «Орловские родники».

- На концерте свои творческие навыки продемонстрируют хореографические и вокальные коллективы Орловского городского центра культуры. Приобрести билет на мероприятие можно в кассах учреждения, стоимость - 250 рублей. Все вырученные средства будут направлены в адрес организации «Орловские родники», - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

В день концерта в зале будет установлена специальная урна, куда те, кто хочет и может помочь могут пожертвовать деньги. Также для приема денежных средств действуют два счета.

КОГДА, ГДЕ?

15 января, 17.00. Комсомольская, 261 а

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Улицу Пролетарская гора перекроют в Орле с 18 по 20 января
В орловском музее-заповеднике Спасское-Лутовиново откроется новая экспозиция
Более трех застрявших машин отбуксировали спасатели в Орловской области
В Орле мужчина хранил в съемной квартире более полкило героина
На выходных орловские огнеборцы тушили автомобили дважды
Орловцев попросили убрать автомобили из межквартальных проездов
Старый Новый год проводили орловцы в минувшее воскресенье
Во Мценске парень на иномарке сбил пешехода
Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
Акцию «Студенческий десант» проведут полицейские для учащихся орловских вузов
Сегодня Орел от снега убирает 21 машина
Орловских пожарных поблагодарили за спасенный дом
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года
В Орле стартовал прием заявок на участие в театральном фестивале «Крылья Победы»
В Орле пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе
В Орле ожидается оттепель
Рабочая группа «Губернаторского контроля» проследила за уборкой наледи с многоквартирных домов в Орле
Во время прогулки по набережной орловчанку ограбил неизвестный
Губернаторские стипендии получат 10 орловских художников в 2019 году
Орловские активисты выступили за оперативное восстановление обрушившегося памятника Поликарпову в Ливнах
В Орловском музыкальном колледже пройдет концерт памяти педагога Аллы Дубинской
Стали известны имена лучших врачей Орловщины
На Орловщине утвердили региональный проект по поддержке фермеров
Выставку работ брянских фотографов орловцы увидят в краеведческом музее