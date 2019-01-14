«Свет Рождественской звезды»: в Орле состоится итоговый концерт благотворительной акции

СЕГОДНЯ 10:35 2019-01-14T10:35:58+03:00

В этом году она направлена на помощь воспитанникам организации «Орловские родники»

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Завтра, 15 января, в Орле состоится итоговый концерт ежегодной благотворительной акции «Свет Рождественской звезды». В этом году она призвана помочь воспитанникам общественной организации «Орловские родники».

- На концерте свои творческие навыки продемонстрируют хореографические и вокальные коллективы Орловского городского центра культуры. Приобрести билет на мероприятие можно в кассах учреждения, стоимость - 250 рублей. Все вырученные средства будут направлены в адрес организации «Орловские родники», - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

В день концерта в зале будет установлена специальная урна, куда те, кто хочет и может помочь могут пожертвовать деньги. Также для приема денежных средств действуют два счета.

КОГДА, ГДЕ?

15 января, 17.00. Комсомольская, 261 а