2019-01-14T10:26:58+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования до 30,5млрд рублей по итогам 2018 года

Банк УРАЛСИБ по итогам2018 года выдал более 14 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 30 млрд рублей, что на 12,7% больше, чем в 2017 году
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Наибольший рост за год показали объемы кредитования под залог имеющейся недвижимости – более чем в 2 раза, объемы рефинансирования ипотечных кредитов вырослиболее чем в 1,3 раза по сравнению с результатами 2017 года.

Ипотека – один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», Банк в 2018 году стабильно входил в Топ-10 крупнейших ипотечных банков.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

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