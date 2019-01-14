2019-01-14T08:54:17+03:00
Звезды

В Орле стартовал прием заявок на участие в театральном фестивале «Крылья Победы»

Он пройдет в областном центре с 21-го по 23-е апреля
Наталья Меркулова
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«Крылья Победы» - патриотический театральный фестиваль«Крылья Победы» - патриотический театральный фестивальФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С 21 по 23 апреля в Орловский государственный театр для детей и молодежи «Свободное пространство» пройдет патриотический театральный фестиваль.

- С помощью данного проекта планируется заложить в детях и закрепить у молодежи понимание высоких гражданско- патриотических чувств: любовь к Отечеству, чувство гордости за свой народ, его историю, традиции, культурные достижения, - рассказали «КП» организаторы.

В рамках фестиваля планируется проведение мастер-классов, творческих встреч, семинаров, круглых столов и, конечно, показ новых спектаклей!

В их основу будут положены драматические произведения, посвященные Великой Отечественной войне и героям, сражавшимся на передовой и совершавшим мирный подвиг в тылу, всем, кто знает не понаслышке, что такое война.

Театральным коллективам, желающим принять участие в фестивале необходимо успеть подать заявку на электронную почту konovalovasvetla@yandex.ru до 1 февраля.

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