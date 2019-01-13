В Орле пройдет Всероссийский турнир по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 18:08 2019-01-13T18:08:09+03:00

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С 18 по 20 января в Орле пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе памяти Почетного гражданина города Орла, Героя Советского Союза, Маршала Куликова. Их организаторами стали Федерация спортивной борьбы Орловской области и Орловская Академия спортивных единоборств – «WRESTCLUB57».

Как отметили организаторы, соревнования направлены на повышение мастерства спортсменов, приобщение молодежи к здоровому образу жизни и развитие дружеских спортивных связей.

Торжественное открытие соревнований состоится в пятницу 18 января в 13:00 в Конгресс-Холле ТМК «ГРИНН». В этот день на ринг выдут спортсмены 2004-2005 и 2008 года рождения.

19 января проверят свои силы юноши 2006-2007 и 2008 года рождения.

20 января в борьбу вступят юноши 2002-2003 года рождения в весе от 50 до 110 кг.

Начало всех соревнований в 10:30. Подведение итогов и торжественное награждение победителей 20 января в 16:00.

КОГДА, ГДЕ?

18-20 января, Кромское ш-се 4.