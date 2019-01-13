2019-01-13T11:49:15+03:00
Общество

В Орле ожидается оттепель

По прогнозам синоптиков, термометры горожан покажут плюсовые значения
Ольга СУПОНЕВА
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Температура повысится до +2 градусовТемпература повысится до +2 градусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущая неделя, которая стартует 14 января, принесет в Орел оттепель. По прогнозам синоптиков, термометры покажут плюсовые значения.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник в областном центре в ночное время -4, днем до -1. Ветер ожидается неслабый - 7 м/с, южный. Пасмурно, небольшой снег.

Во вторник, 15 января, в ночные часы -4 градуса, днем 0. Ожидается небольшой снег, ветер южный, скорость 4 м/с.

В среду, 16 числа, прохладнее: ночью -6, днем -3 градуса. Будет облачно и снова ожидается снег. Ветер юго-западный, 6 м/с.

В четверг, 17 января, в темное время суток мороз до -6, днем же столбики термометров поднимутся до +2 градусов выше нуля. Метеорологи прогнозируют осадки в виде снега с дождем, ветер сохранит направление и скорость.

В пятницу, 18 числа, снова плюсовые значения: днем до +2, ночью же столбики термометров опустятся до - 1. Ветер юго-западный, 6 м/с.

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