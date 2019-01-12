СЕГОДНЯ 14:37 2019-01-12T14:38:57+03:00

Рабочая группа «Губернаторского контроля» проследила за уборкой наледи с многоквартирных домов в Орле Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Орле рабочая группа «Губернаторского контроля» проследила за уборкой наледи и сосулек с многоквартирных жилых домов и расчисткой дворовых территорий. Объектом для выездного рейда стал Северный район города.

На улице Металлургов комиссия проверила два дома: № 38 и № 40, которыми не заведуют управляющие компании. Сейчас они обслуживаются городом по договору с МУП ЖРЭП «Заказчик». Рабочая группа отметила несколько замечаний. Оба двора сильно заснежены, с крыш свисают сосульки.

Рабочая группа «Губернаторского контроля» проследила за уборкой наледи с многоквартирных домов в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Рабочая группа «Губернаторского контроля» проследила за уборкой наледи с многоквартирных домов в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Инспекции подверглись дома № 4, № 6, № 8, № 10 по улице Бурова. На них комиссия обнаружила наледи, крупные сосульки, снежные шапки. Дворы оказались нерасчищенными.

- Управляющей компании «Домоуправление №11» будет направлено обращение для принятия мер по устранению данных нарушений. В случае не устранения замечаний в указанные сроки будет выписан штраф, в случае систематических нарушений управляющей компанией крайней мерой может стать лишение лицензии, - сообщает портал Правительства Орловской области.

Два дома были проверены на улице Рощинской. Речь идет о доме № 17, за которым следит МУП ЖРЭП «Заказчик», и о доме № 19 под управлением «Первой городской управляющей компании». Сейчас, по словам чиновников, на доме № 17 ведутся работы по уборке наледи, сосулек, снежных шапок, расчистке дороги. К дому № 19 замечания по уборке остались.