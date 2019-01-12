СЕГОДНЯ 14:35 2019-01-12T14:35:35+03:00

Во время прогулки по набережной орловчанку ограбил неизвестный Фото: Архив "КП"

Мужчина обогнал девушку и выхватил из ее рук сумку

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Во время прогулки по Набережной Дубровинского орловчанку ограбил неизвестный мужчина. Местная жительница тотчас обратилась в полицию, где рассказала, что ее обогнали и внезапно выхватили из рук сумку.

- В сумкенаходились полторы тысячи рублей. Хищение произошло быстро, так что владелица имущества не смогла подробно описать инцидент сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По данному преступлению было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ. Оперативники занялись розыском подозреваемого. Через некоторое время его удалось установить.

Оказалось, к грабежу причастен 29-летний местный житель. В грабеже он признался и рассказал, что деньги успел потратить, а сумку, положив внутрь камень, выбросил в реку.

Все обстоятельства преступления устанавливаются. Ведется предварительное расследование.