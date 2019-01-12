2019-01-12T14:29:09+03:00
Общество

Губернаторские стипендии получат 10 орловских художников в 2019 году

Они будут выплачиваться ежемесячно
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Губернаторские стипендии получат 10 орловских художников в 2019 годуГубернаторские стипендии получат 10 орловских художников в 2019 годуФото: Архив "КП"
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Губернаторские стипендии получат 10 орловских художников в 2019 году. Соответствующий указ подписал глава региона Андрей Клычков.

Стипендии будут выплачиваться ежемесячно с января 2019 года. Цель такой поддержки - в сохранении творческого потенциала художников – членов Орловской региональной организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России». Средства будут поступать из областного бюджета.

-В списке стипендиатов: Марина Васильева, Алексей Комов, Александр Кузнецов, Денис Майоров, Владимир Овсиенко, Валентина Олейникова, Анатолий Полукаров, Ольга Тучнина, Анатолий Хворостов, Юрий Шатохин, - сообщает портал Правительства Орловской области.

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