2019-01-12T14:11:14+03:00
Общество

Орловские активисты выступили за оперативное восстановление обрушившегося памятника Поликарпову в Ливнах

Мемориал упал во время новогодних каникул под весом выпавшего снега
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Орловские активисты выступили за оперативное восстановление обрушившегося памятника авиаконструктору Николаю Поликарпову в Ливнах. Соответствующее обращение общественники направилив местную администрацию и управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.

Напомним, мемориал упал во время новогодних каникул, 8 января, под весом выпавшего снега. Памятник представлял собой устремленный ввысь самолет Су-9, выполненный из металла, который простоял на постаменте с 1984 года. Его сняли с вооружения в 1981 году, когда он уже не мог служить учебным пособием в школе младших авиационных специалистов, и передали в Ливны для памятника в честь авиаконструктора Поликарпова.

- За весь период существования памятника власти не проводили необходимых мер для его реконструкции, хотя ремонт требовался еще несколько лет назад. Помимо всего, власти не позаботились о том, чтобы памятник был очищен от снега. Этой зимой выпало большое количество снега, под весом которого памятник и обрушился, - отмечают общественники.

При падении самолета повредился фюзеляж. Стеклянная часть не пострадала. Сейчас самолет находится на диагностике.

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