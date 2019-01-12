В Орловском музыкальном колледже пройдет концерт памяти педагога Аллы Дубинской
В нем примут участие друзья и выпускники прошлых лет мастера музыки
В Орловском музыкальном колледже пройдет концерт памяти педагога Аллы Дубинской
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В Орловском музыкальном колледже пройдет концерт «Все начинается с любви» памяти педагога Аллы Григорьевны Дубинской. Он состоится в конце января.
В концерте примут участие друзья и выпускники прошлых лет мастера музыки. Вход на мероприятие будет свободным для всех желающих.
Концерт пройдет 30 января в большом зале колледжа.
Начало в 18:30.
Адрес: площадь Мира, 9.