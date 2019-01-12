СЕГОДНЯ 13:32 2019-01-12T13:32:09+03:00

В период с 2019 по 2024 годы на эти цели будет направлено порядка 270 миллионов рублей

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На Орловщине утвердили региональный проект по поддержке фермеров и развитию сельской кооперации. В период с 2019 по 2024 годы на эти цели будет направлено порядка 270 миллионов рублей

- Финансирование программы поступит как из федерального бюджета в размере 266,2 миллионов рублей, так и из областного бюджета - 2,7 миллионов рублей. Проект разработан Департаментом сельского хозяйства области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Проект затронет три направления. Субсидии будут предоставлены на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, на грантовую поддержку фермерских хозяйств и на предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам.