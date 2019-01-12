Выставку работ брянских фотографов орловцы увидят в краеведческом музее
Сегодня, 12 января, в Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки работ членов Брянского областного отделения творческого союза «Фотоискусство». Здесь брянские фотографы выставляются впервые.
- Среди участников выставки лауреаты международных конкурсов: Галина Семёнова, Елена Миронова, Николай Бабаянц, Марина Свиридова, председатель Брянского отделения творческого союза «Фотоискусство» Владимир Безгрешнов, - сообщет пресс-служба Правительства Орловской области.
В ответ для брянских коллег Орловское фотографическое общество при Орловском краеведческом музее подготовит свою экспозицию.
Открытие выставки запланировано на 14 часов.
Адрес: улица Гостиная, 2.