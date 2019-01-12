Выставку работ брянских фотографов орловцы увидят в краеведческом музее

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-12T13:12:03+03:00

Ее открытие состоится уже сегодня

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Сегодня, 12 января, в Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки работ членов Брянского областного отделения творческого союза «Фотоискусство». Здесь брянские фотографы выставляются впервые.

- Среди участников выставки лауреаты международных конкурсов: Галина Семёнова, Елена Миронова, Николай Бабаянц, Марина Свиридова, председатель Брянского отделения творческого союза «Фотоискусство» Владимир Безгрешнов, - сообщет пресс-служба Правительства Орловской области.

В ответ для брянских коллег Орловское фотографическое общество при Орловском краеведческом музее подготовит свою экспозицию.

Открытие выставки запланировано на 14 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.