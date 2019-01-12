Общественники предложили оборудовать спортзал в поселке Зареченский Орловского района
Общественники предложили оборудовать спортзал в поселке Зареченский Орловского района. В 1975-м, 44 года назад, его построили в подвале одного из жилых домов. Этот зал стал единственным местом для занятия спортом в поселке.
- Силами местной молодежи спортзал был построен в подвале дома № 22 по улице Центральной. Сейчас собственники дома выступили против размещения спортивного зала на площади, которая является общим имуществом, - рассказали активисты ОНФ.
Местные жители самостоятельно соорудили в спортзале тренажеры, установили турники и брусья. По словам общественников, до установки спортивного инвентаря они очистили от завалов подвал, покрасили стены, отремонтировали пол.
- В минувшем году мы также обращали внимание местных чиновников на необходимость ограждения футбольного поля, которое расположено в непосредственной близости от проезжей части. Но вопрос так и остался нерешенным, - добавили активисты.
В адрес администрации Орловского района общественники ОНФ направили новый запрос. Они предлагают оборудовать спортивный зал на территории зареченского сельского дома культуры и огородить футбольное поле.