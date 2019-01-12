2019-01-12T12:38:58+03:00
Общество

Воспитанники Орловской православной гимназии показали рождественский спектакль

Театральную постановку по мотивам «Сказки о царе Салтане» орловцы увидели на сцене актового зала ОГАУ
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта Правительства Орловской областиФото с сайта Правительства Орловской области
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В минувший четверг, 10 января, воспитанники Орловской православной гимназии показали юбилейный рождественский спектакль. Театральную постановку по мотивам «Сказки о царе Салтане,о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» Александра Пушкина орловцы увидели на сцене актового зала ОГАУ.

Каждый год ребята из православной гимназии во имя священномученика Иоанна Кукши готовят театральную премьеру к Светлому празднику Рождества Христова. В 2019 году традиции проведения рождественских спектаклей исполнилось уже 20 лет.

В музыкальном спектакле приняли участие 30 детей. В этом году сменились и актерский состав, и декорации. Режиссером постановки стал духовник Орловской православной гимназии протоиерей Николай Евдокимов.

- Спектакль завершился выступлением фольклорного ансамбля «Каравай». После представления юным участникам праздника подарили рождественские сувениры, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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