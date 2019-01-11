2019-01-11T17:02:13+03:00
Общество

Выходные в Орле будут в меру морозными

В ночное время -13, днем -7..-3
Ольга СУПОНЕВА
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Зима в ОрлеЗима в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущие выходные, 12-13 января, в Орле будут в меру морозными. В ночное время столбики термометров покажут -13 градусов, днем температура поднимется на несколько делений вверх.

Так, по сообщению Росгидрометцентра, в субботу 12 числа переменная облачность, возможен снег. Ожидается западный ветер со скоростью 5 м/с. В темное время суток температура упадет до -13 градусов, днем около -7.

В воскресенье, 13 января, чуть теплее. По прогнозам метеорологов в ночные часы -7 градусов, днем же термометры покажут -3 ниже нуля. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5 м/с. Ожидается переменная облачность и снег.

По предварительным же прогнозам на будущую рабочую неделю, в Орел придет оттепель. Синоптики сообщают о том, что уже в понедельник в дневное время температура воздуха поднимется до 0 градусов.

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