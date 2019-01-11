2019-01-11T16:11:44+03:00
Происшествия

Орловцу грозит срок за кустарное изготовление оружия

Полицейские обнаружили самодельный огнестрел у жителя Свердловского района
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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Орловцу грозит срок за кустарное изготовление оружия. Полицейские изъяли самодельный огнестрел у жителя Свердловского района области.

О том, что 56-летний мужчина может хранить оружие, полицейским поступил сигнал. Информация подтвердилась: орловец хранил его в своей хозпостройке. Как показала экспертиза, это ручное гладкоствольное короткоствольное оружие кустарного производства. Сам мужчина рассказал стражам правопорядка, что изготовил его пару лет назад для себя.

- Возбуждено уголовное дело по статье УК «Незаконное изготовление оружия». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за данное преступление - лишение свободы на срок от трех до пяти лет, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас ведется следствие.

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