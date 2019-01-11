В Орле экс-сотрудник уголовного розыска предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-11T16:04:58+03:00

В 2010-м году он вместе с коллегами пытал мужчину, заставляя сознаться в преступлении

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В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника уголовного розыска. Он предстанет перед судом за преступление, совершенное в 2010-м году.

Тогда, 9 лет назад, обвиняемый вместе с двумя коллегами -милиционерами применил насилие к орловцу: его заставляли взять на себя вину за тяжкое преступление. Как пояснили в региональном СК, в качестве орудия пыток был использован противогаз и другие предметы. Все закончилось причинением тяжкого вреда здоровью мужчины.

- Обвиняемый, осознавая тяжесть совершенных преступлений и неизбежность наказания, долгое время скрывался от следствия. Однако в июле 2018 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего заключен под стражу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Другой фигурант этого уголовного дела был осужден на длительный срок ранее, еще один скончался. Наказание для третьего определит суд – дело уже передано для рассмотрения по существу.