2019-01-11T16:04:58+03:00
Происшествия

В Орле экс-сотрудник уголовного розыска предстанет перед судом

В 2010-м году он вместе с коллегами пытал мужчину, заставляя сознаться в преступлении
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника уголовного розыска. Он предстанет перед судом за преступление, совершенное в 2010-м году.

Тогда, 9 лет назад, обвиняемый вместе с двумя коллегами -милиционерами применил насилие к орловцу: его заставляли взять на себя вину за тяжкое преступление. Как пояснили в региональном СК, в качестве орудия пыток был использован противогаз и другие предметы. Все закончилось причинением тяжкого вреда здоровью мужчины.

- Обвиняемый, осознавая тяжесть совершенных преступлений и неизбежность наказания, долгое время скрывался от следствия. Однако в июле 2018 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов, после чего заключен под стражу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Другой фигурант этого уголовного дела был осужден на длительный срок ранее, еще один скончался. Наказание для третьего определит суд – дело уже передано для рассмотрения по существу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выходные в Орле будут в меру морозными
Орловцу грозит срок за кустарное изготовление оружия
МЧС: Выход на лёд водоемов Орла запрещён
Жительница орловской глубинки «нелегально» содержала полсотни свиней
Жители Северного района Орла 16 января останутся без воды
В Болхове машина скорой помощи увязла в сугробе
Житель Орловского района напал с топором на своего племянника
В Орле женщинам отпустят грех аборта
Двое орловцев незаконно организовали фирму
В Ливнах машина «скорой» столкнулась с легковушкой
В Орле посетитель ресторана размахивал наганом перед спутницей
В преддверии Дня печати в Орле поощрили журналистов
Орловская пенсионерка продала комнату в своей квартире, сама же заплатив за нее 135 тысяч рублей
Почти 100 спецмашин боролись ночью со снежными завалами на дорогах в Орле
Орловец решил попутешествовать за чужой счет и попал под уголовное дело
На Орловщине плата за коммунальные услуги повысится более чем на 4 %