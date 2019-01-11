МЧС: Выход на лёд водоемов Орла запрещён
Орловские спасатели напоминают орловцам: выход на лёд местных водоемов категорически запрещен. Из-за колебания уровня воды уже образовавшийся лед может частично разрушиться и это может быть чревато трагическими последствиями.
Хотя в Орле проходят рейды, на которых спасатели напоминают жителям об обманчивости и опасности зимнего покрова водоемов, многие орловцы все равно пренебрегают правилами безопасности. Хотя соблюдать их достаточно просто: нужно убедиться в прочности льда (не делая этого ударом ноги), не выходить на лед при оттепели, быть особенно осторожным в местах с быстрым течением, при групповом переходе двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, не выходить на лед в незнакомых местах и в ночное время.
Если Вы стали свидетелем происшествия на воде, немедленно сообщите об этом на телефон Службы спасения 112 (101).