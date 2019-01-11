2019-01-11T13:01:35+03:00
Общество

МЧС: Выход на лёд водоемов Орла запрещён

Так, на Оке обнаружены колебания уровня воды, что чревато его истончением
Ольга СУПОНЕВА
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Орловских рыбаков обманчивость льда не останавливаетОрловских рыбаков обманчивость льда не останавливаетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские спасатели напоминают орловцам: выход на лёд местных водоемов категорически запрещен. Из-за колебания уровня воды уже образовавшийся лед может частично разрушиться и это может быть чревато трагическими последствиями.

Хотя в Орле проходят рейды, на которых спасатели напоминают жителям об обманчивости и опасности зимнего покрова водоемов, многие орловцы все равно пренебрегают правилами безопасности. Хотя соблюдать их достаточно просто: нужно убедиться в прочности льда (не делая этого ударом ноги), не выходить на лед при оттепели, быть особенно осторожным в местах с быстрым течением, при групповом переходе двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, не выходить на лед в незнакомых местах и в ночное время.

Если Вы стали свидетелем происшествия на воде, немедленно сообщите об этом на телефон Службы спасения 112 (101).

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