МЧС: Выход на лёд водоемов Орла запрещён

СЕГОДНЯ 13:01 2019-01-11T13:01:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловские спасатели напоминают орловцам: выход на лёд местных водоемов категорически запрещен. Из-за колебания уровня воды уже образовавшийся лед может частично разрушиться и это может быть чревато трагическими последствиями.

Хотя в Орле проходят рейды, на которых спасатели напоминают жителям об обманчивости и опасности зимнего покрова водоемов, многие орловцы все равно пренебрегают правилами безопасности. Хотя соблюдать их достаточно просто: нужно убедиться в прочности льда (не делая этого ударом ноги), не выходить на лед при оттепели, быть особенно осторожным в местах с быстрым течением, при групповом переходе двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, не выходить на лед в незнакомых местах и в ночное время.

Если Вы стали свидетелем происшествия на воде, немедленно сообщите об этом на телефон Службы спасения 112 (101).