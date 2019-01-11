Жительница орловской глубинки «нелегально» содержала полсотни свиней

СЕГОДНЯ 12:37 2019-01-11T12:40:05+03:00

По словам специалистов Россельхознадзора, животные истощены, а в свинарнике бегают крысы

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Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям обнаружили в Ливенском районе ферму, на которой содержатся свиньи в неподходящих условиях. Почти полсотни животных оказались истощены, а в свинарнике бегают крысы.

Как оказалось, одно из местных сельхозпредприятий сдало женщине в аренду помещение для содержания свиней. Как отметили в пресс-службе ведомства, это не идентифицированные животные, некоторые с признаками дерматита. Как отметила хозяйка стихийной фермы, вакцинация свиней не проводилась.

Теперь женщине придется заплатить штраф. В ведомстве отметили, что животных больных АЧС, как и умерших, обнаружено не было.