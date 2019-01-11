Жители Северного района Орла 16 января останутся без воды

11 Янв. 2019 2019-01-11T10:40:51+03:00

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Орловский «Водоканал» предупредил жителей Северного района Орла об отключении. Часть домов останутся без воды в среду, 16 января.

Неудобства будут связаны с проведением ремонта на водоводе по улице Металлургов, в районе дома №86.

- В связи с производством ремонтных работ 16 января с 9.00 до 18.00 будет временно отключено водоснабжение абонентов части Северного района, ограниченной улицами Родзевича-Белевича, Рощинская, Раздольная, Михалицына и Московским шоссе (с учетом переулка Артельный), - сообщили в МПП ВКХ «Водоканал».

Жителям этих домов стоит заранее сделать запас питьевой и технической воды.